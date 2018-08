Disney es una empresa de billones de dólares. Y es la empresa póster para cualquier conservador que te quiera vender que Estados Unidos es el mejor país del mundo. El país de los sueños. Donde todo lo que imaginamos puede ser real. "The land of the free", dirían ellos. Disney tuvo en sus manos el cerebro de millones de niños, y cualquier imagen o idea que ellos quisieran plantar sobre nuestro comportamiento y creencias iba a tener un resultado bastante importante en la manera en la que afrontábamos nuestras vidas. ¿Cuántas mujeres habrán crecido con la mentalidad de que necesitan encontrar un "príncipe azul", que las lleve a un castillo y las haga "felices"? Yo conozco varias. ¿O cuántos hombres crecimos pensando que si no somos una especie de príncipes rubios, de ojos azules y buen cuerpo no tendremos oportunidad para encontrar pareja? Todas las películas de Disney nos sembraron cierto tipo de ideas que no siempre eran las mejores.