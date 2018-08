Cómo comenzar a hablar de esta película. Realmente, sin hacer uso idiota de hipérboles, es la peor película que he visto en mi vida. Sé que dije arriba que esta lista no tenía orden, pero soy una persona que siempre rompe sus promesas y nadie, absolutamente nadie cuerdo debería confiar en mí. A ver, esta película es sobre un autor al que le publicaron un libro sobre un sicario —se convirtió en best seller— como una autobiografía en vez de ficción por presión de su publisher. Luego, debido a sus "habilidades", se encuentra en una especie de guerilla en Venezuela. Confieso que sí me reí demasiado, ya que soy venezolano, y ver cómo pintaban a Venezuela de una manera tan graciosa hizo que me riera y no me cayera mal la cena.