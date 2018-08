Cuando era más chica, Berta ayudaba a cuidar las llamas y ovejas que aún cría su familia, y no estudiaba. Decidió trabajar en la mina para "cambiar la calidad de vida", y asegura que sus padres "están orgullosos, porque no se lo imaginaban". Ella, por su parte, dice que se siente feliz, y que sus compañeros la tratan muy bien. No le resulta difícil trabajar en la mina siendo mujer, porque está "acostumbrada a hacer cosas de hombres". Lo que más le gusta es poder capacitarse para crecer: está haciendo un curso de computación y otro de Relaciones Comunitarias a distancia.