Ese gol le dio no sólo el triunfo a San Lorenzo y la punta del torneo, además convirtió al rubio debutante en ídolo inmediato que así recuerda ese momento: "Cuando termina el partido estaba lleno de hinchas esperándome que me aplaudían y lloraban; recuerdo a mi primo que me levanta en andas y me lleva con la gente que me quería saludar; tengo la mirada gravada de un hombre mayor se me acerca y me dice: "Vos no tenés una idea lo que hiciste hoy, pibe"