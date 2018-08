Al residente de Middletown, Jim Guinee, no le pareció agradable ver un gusano saliendo de un pedazo de bacalao que su novia estaba comiendo en el restaurante Stella Marina Bar and Restaurant de Asbury Park. En un video del incidente que Guinee publicó en Facebook , dijo que estaban celebrando el cumpleaños número 80 de su tía. "No sólo pasamos casi toda nuestra cena sin bebidas", dice Guinee en el video, "sino que ahora, la cena cobró vida. Después de haberte comido la mitad de tu pescado, esto no es lo que quieres ver".