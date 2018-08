El caso es que me iba de gira con mi grupo al volver y al deshacer la mochila, se me olvidó dentro de ella el cuchillo de montaña. De entre todas las cosas que me podía haber dejado, dejé un cuchillo con una hoja de un palmo de grande y ni siquiera me di cuenta. Cuando llegamos al aeropuerto de Barcelona, pasé el control sin ningún problema. No vieron nada en el escaner. De hecho, me di cuenta de que lo llevaba cuando al volver de la gira, en el aeropuerto de Sevilla, el guardia de seguridad me dijo 'por favor, saca lo que llevas en la mochila'. Yo, tranquilamente, empecé a sacar lo que lleva dentro y de repente, como si se hubiese materializado de la nada, noté la funda del cuchillo. Obviamente, lo tuve que dejar allí, pero durante todo el vuelo Barcelona — Sevilla lo llevé conmigo en el equipaje de mano.