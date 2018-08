¿Es una justificación legítima para secuestrar un vehículo de emergencia? ¿Hay una cierta temperatura que, una vez alcanzada, hace que la gente comience a robar ambulancias a plena luz del día? La respuesta: No. Si Shell no hubiera tomado la ambulancia para ir a su casa a recoger el dinero del sándwich, el vehículo podría haber sido utilizado para transportar pacientes y salvar vidas de manera efectiva, sin mencionar las cosas importantes que la policía pudo haber hecho en lugar de malgastar su ocupado tiempo en atrapar a Shell. Sin embargo, sobra decir que la situación es bastante divertida. (Probablemente no para Shell, quien enfrenta cargos por delitos graves de uso ilegal de medios de transporte y huir de la policía).