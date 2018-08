No intentes visitar barrios poco conocidos, reales. No te comportes como si fueras un ciudadano más (yendo a tiendas de discos, conciertos y comprando en el equivalente del Mercadona). Tu sitio es ese, esa jaula a la que los nativos llaman "centro de la ciudad". Quédate ahí y no salgas, a eso has venido y la ciudad ya ha preparado un sitio de mierda donde tienes todo lo que necesitas. Vive la farsa del turista y no molestes más de lo que ya haces.