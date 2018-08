Como muchas mujeres, puedo recordar meticulosamente con cuántas personas he tenido sexo. Sin embargo, de acuerdo con los investigadores sexuales ése no es generalmente el caso tratándose de los hombres. De hecho, los hombres en realidad tienden a referir muchas más parejas del sexo opuesto en su vida que las mujeres, algo que ha dejado perplejos a los investigadores porque los números deberían ser aproximadamente los mismos. Un nuevo estudio publicado esta semana en el Journal of Sex Research es uno de los primeros en estudiar a qué se debe esta disparidad de género.