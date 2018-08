"El masculino universal no engloba al femenino, hay que ir cambiando cosas. Hay una parte de esta polémica que se me escapa", anunció Calvo en entrevista. "He pedido por carta a la RAE que nos asesore. Si no hay asesoramiento de la RAE, evidentemente continuaré con el proceso", estableciendo que si bien se busca la ayuda de la institución rectora, no necesariamente seguirá sus recomendaciones ni detendrá el proceso para cambiar el lenguaje usado en la constitución.