No soy religioso, es más, me considero ateo, pero hace unos meses me fui de intercambio a Estados Unidos y esto cambió. Conocí a una chica que me gustó muchísimo. Después de salir por un tiempo nos pusimos de novios, y tuve que conocer a su familia. Aquí viene lo bueno, resulta que su papá era el pastor de una iglesia , por lo que me vi obligado a ir frecuentemente a misa, algo que no había hecho en mi vida, y todo para caerle bien a la familia de mi novia. Aún sigo con ella, así que no puedo decir con certeza si en algún tiempo me arrepentiré de todo esto.