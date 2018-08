Quizá ya no vuelva a tener más amores de la vida, no porque no los encuentre sino porque no los quiero. Y quizá no vuelva a perder a nadie, porque de pronto ya no quiera "tener" a nadie. Los últimos cuatro años fueron los mejores de mi vida, y se los debo a este amor. Y su partida me enseñó algo más de lo que ya había aprendido a su lado: el nuevo lugar que quiero ocupar en este mundo.