Pensé que me había roto dos dientes. Salí corriendo por la puerta con la boca llena de granola cuando escuché, y sentí, un gran crujido. Se sintió exactamente como sonó: ¿qué otra cosa podría ser, qué otro tipo de lesiones puede sufrir un pequeño bloque de calcio? Pero después de dos días, el dolor comenzó a desaparecer. Después de otros tres días, se había ido por completo, eso no hubiera pasado si un nervio estuviera expuesto o si lo hubiera agrietado. Resultó que lo más probable es que me había esguinzado el diente, una de las lesiones dentales más comunes y menos graves de las que muchas personas nunca han oído hablar.