"La imagen de agua líquida llena de microbios en la superficie lunar rompe por completo el paradigma actual de la Luna como una roca estéril en el espacio", escribió acerca del estudio Schulze-Makuch en un artículo de opinión para la revista Air and Space. "Por supuesto, debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por esta idea. Después de todo, en la Luna no vemos nada parecido a la topografía modificada por el agua que vemos en Marte.