¿Alguna vez te sientes inseguro en el trabajo? ¿Hay momentos de peligro?

Me han amenazado a punta de pistola en dos ocasiones, una vez eché a alguien que luego volvió armado con un hacha y me han destrozado un vaso de cristal en la cara dos veces. Por suerte, la cosa siempre ha acabado bien. Se me clavó un cristal muy cerca del ojo. En los casos en los que van armados, curiosamente, no siento miedo y me acerco a ellos sin dudarlo. Se quedan tan desconcertados que no saben qué hacer. Pero también te digo que en mis 35 años de profesión, tampoco me he encontrado tantos casos bestias.