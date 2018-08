Me siento como una impostora, una especie de idiota y rezo para no encontrarme a ningún conocido, aunque los leggins me hagan un culo espectacular (no puedo mentir, soy periodista). Han pasado dos años desde la última vez que hice ejercicio, cuando me dio un ataque de locura un mes de enero y me apunté a clases de yoga. Aguanté seis sesiones hasta que me di cuenta de que estar en una sala llena de personas blancas tirándose pedos provocados por comer demasiadas lentejas y diciendo "namaste" estaba haciendo que mi estado mental empeorara.