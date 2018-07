"Volví de ese viaje cambiadísima, y lo agarré a mi papá para decirle todo lo que me pasaba. Nos sentamos a tomar mate y le digo: me gustan los hombres, me siento mujer y bla bla bla. Él me respondió: 'yo siempre lo supe y se lo decía a tu mamá pero ella me decía que no, que nada que ver'. Mi viejo lo conoció todo todo, allá en los 60 cuando salía, porque él se movía en el mundo de la cultura y por eso me aceptó".