El profesor de la Universidad de Bangor y experto en Kubrick, Nathan Abrams, le dijo a The Guardian que encontró el guión mientras investigaba para su próximo libro, Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick and the Making of His Final Film. El guión "perdido" es propiedad del hijo de un antiguo colaborador de Kubrick y tiene más de 100 páginas. Se basa en la novela de 1913 del escritor judío-austríaco Stefan Zweig, Burning Secret. El libro sigue a un hombre que corteja a una mujer en un spa de salud, haciéndose amigo de su hijo de 12 años.