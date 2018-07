Cuando los psicólogos hablan de dismorfia corporal, una afección similar al trastorno obsesivo-compulsivo en la que los pacientes se obsesionan con imperfecciones corporales imaginarias o muy leves, describen cómo las personas se examinan cuidadosamente en los espejos o los evitan por completo, faltan al trabajo y a compromisos sociales y, a veces, se provocan lesiones. Pero esa no es toda la historia. No llega a la experiencia más profunda de que exista una falta de reconocimiento, cómo, cuando al mirar tu reflejo, piensas: Esa no soy yo. Esa no puedo ser yo. Si esa soy realmente yo, entonces me suicidaré.