De pronto, se corta la imagen y no vuelvo a saber de "Cindy", quien asumo estaba íntimamente coludida en el asunto. Espero que si haya sido así, honestamente quiero pensar que si tuve una interacción con esa mujer: platicamos voz a voz, respondía a mis preguntas y hacía movimientos que muy difícilmente se podrían programar en el calor del momento. De cualquier manera, Cindy me hizo una muy mala jugada. La imagen de su cámara se tornó negra, se dejó de escuchar su voz y entró la de un hombre hablando inglés. Este tipo comenzó a hablar con pleno conocimiento de mi lugar geográfico, me pidió $4000 pesos a través de una transferencia bancaria. Preocupado y consciente de lo que sucedía, le contesté "estoy jodido de cualquier manera así que no". Acto inmediato se prende su cámara y me muestra el Facebook de un amigo cercano, amenazando con subir el video de no cumplir con su extorsión; me mandó nombres y listas de familiares y amigos, demandando su cuota con insultos para presionarme.