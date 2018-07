Se trataba del Omertà, el código de vida en el que Hager se involucró a pesar de no tener ascendencia italiana. Lo que no sabía es que eso terminaría con el asesinato de su mejor amigo, su encarcelamiento por ese crimen, y su inquietante conclusión sobre quién realmente había matado al legendario jefe de la mafia Sam Giancana. La CIA, los Traficantes y The Outfit han sido culpados por el acto durante décadas, pero Hager cree que el homicidio fue cometido por Robert Zazzetti, también conocido como Bob Duff, un tipo de clase baja que se la pasaba entrando y saliendo de prisión y que murió en 1981. Se decía que Giancana había mantenido una relación con Marilyn Monroe (después su propia familia lo acusó de haber estado involucrado en su muerte) y desde hace mucho han existido rumores de que él le ayudó a John F. Kennedy a ser elegido en 1960. Pero el gangster fue asesinado por ser un soplón, afirma Hager en su nuevo libro, Chicago Heights: Little Joe College, the Outfit, and the Fall of Sam Giancana.