Por el momento, lo que sí parece más seguro es que en el caso personal de Mónica Godoy las cosas parecen haberse resuelto, y ella, por el momento, se siente satisfecha con la respuesta de la Corte. No obstante, este no es para el fin de la conversación para ella. Según le contó a VICE, varias de las víctimas que acompañó antes de su despido presentaron demandas penales ante la Fiscalía y una de ellas iniciará el proceso de imputación de cargos la próxima semana. Para Mónica, acompañar a estas víctimas en esos procesos penales es parte de una batalla que no ha terminado.