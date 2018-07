Chris: Al principio fue un poco extraño cuando ella empezó a salir con Yanis porque yo estaba muy lejos y la extrañaba, pero también estaba increíblemente feliz de que ella hubiera encontrado a alguien que la hiciera tan feliz como yo lo hacía. Eso realmente me abrió los ojos ante el hecho de que hacer otras conexiones puede beneficiar una relación. Es decir, todavía no he establecido ninguna conexión emocional con otras personas, pero ha habido citas y "casi ha sucedido". No es algo que me preocupe en ninguna forma. Estoy muy contento con el lugar en que me encuentro y con lo que estoy haciendo.