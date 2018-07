"Estaba pensando qué hacer cuando de repente brinca en mi mente una silla eléctrica miniatura. Me tomó 2 horas hacerla. No tenía idea de cómo funcionaba una, así que le pedí ayuda a mi padre para conectar mi invención a la corriente eléctrica", continua Tuazon. "Me daba mucha pena preguntarle porque sabía que era una tontería, pero tuve que aguantarme, necesitaba de su ayuda. Se la enseñé y se rió, me dibujó un diagrama de cómo podía funcionar y lo apliqué directamente sobre la silla. El voltaje final fue de 220".