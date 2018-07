"Ei, iba a entregar un paquete, y los dos perros se subieron a mi camión, encontraron mi almuerzo y se comieron un huevo, unas zanahorias y semillas de calabaza", escribió la cartera. "No sé si eso les cause problemas estomacales, sólo quería que lo supieran". (Al parecer, los perros no se comieron las zanahorias, escupieron unos trozos a medio masticar en el pasto, lo que fue suficiente evidencia para condenar a ambos por ser los ladrones más adorables del universo).