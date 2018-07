En lugar de decidir desobedecernos, los perros a veces simplemente no pueden hacer lo que les pedimos. O no saben realmente lo que les estamos pidiendo que hagan, o tienen cosas mucho más apremiantes que hacer en ese momento. Los perros no son buenos para generalizar, así que el hecho de que se sienten sin problemas cuando se los pides en la cocina sosteniendo unos premios en la mano no significa que automáticamente sepan qué significa "siéntate" cuando están sin correa en el parque para perros.