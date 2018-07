El Museo de Geología, el templo de los josefinos, las casas porfirianas: esos son algunos de los sitios que más le gustan a Alejandro de la colonia Santa María la Rivera, donde creció. Calcula que su padre lleva 65 años de peluquero. Tiene cerca de 80 años sobre este planeta. "Cuando mi papá me decía que aquí me iba a quedar, en la peluquería, pues no me gustaba. Lo sentía como una imposición. Pero ahora me gusta estar aquí, cortar el pelo."