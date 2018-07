En busca de una respuesta autorizada, preguntamos al sexólogo César Galicia (@cesagalicia_)sobre lo efectivo o no de esta estrategia de castidad. "La ciencia dice que no. No se ha demostrado que tener sexo influya en el rendimiento, ni de forma negativa (cansándolos, por ejemplo) ni de forma positiva (aumentando su testosterona a un nivel que tenga repercusiones en su rendimiento). La excepción sería tener sexo pocas horas antes del evento, lo que podría afectar la capacidad de recuperación del deportista. Pero aparte de eso, nada se ha demostrado (también hay que mencionar que hay pocos estudios realizados y que la mayoría han sido en atletas hombres, pero es lo que hay)", dice Galicia. Y además especifica que el impacto que podría tener el sexo, no es físico. "Las repercusiones del sexo en un atleta podrían ser, más bien, psicológicas. Una atleta podría tener sexo la noche antes de un evento y le podría servir como un ritual de buena suerte que aumente su estado de ánimo. Un atleta podría serle infiel a su esposa antes de un partido y la culpa podría distraerlo del juego. Otro atleta podría sentirse frustrado de que no puede tener sexo y eso también podría ocupar su mente. Es decir: los efectos de la permisividad/prohibición del sexo podrían ser, más bien, mentales y variarían de deportista a deportista y de circunstancia en circunstancia."