Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Tal vez la regulación gubernamental, pero con la actitud de la administración estadounidense hacia el medio ambiente, no parece probable. Cómo me escribió la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), reconocen que "los productos y empaques plásticos son esenciales para el mundo moderno", y que ellos "no abogan nacionalmente por mandatos reguladores en relación al uso de plásticos".