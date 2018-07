Meses atrás, unos días después de ver la foto, la relación termina de manera definitiva y, desgraciadamente, muy poco sana para ambos. No vuelvo a hablar con ella; no lo he vuelto a hacer. Fue devastador en prácticamente todos los ángulos que le podía ver a la situación. Me permití caer durante un tiempo en una obsesiva aproximación al caso, pensando con quién estaría, a quién se cogía y por qué ya no me quería, por qué ya no nos podíamos querer más. Me enfocaba, siempre, en todo el daño que me había hecho sin reparar que una gran parte me lo hice yo solo. El pensamiento de que se hiciera fotos desnuda resurgía una y otra vez. En sueños y en distraídos momentos en el trabajo. No me lo podía sacar de la cabeza. Me enforcé en lastimarme, flagelarme.