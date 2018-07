Estás leyendo esto en la ofi, ¿verdad? Sabemos por qué has entrado al artículo. Todas las personas de la historia laboral de la humanidad han soñado alguna vez con comprarse un boleto de avión, despedirse de la oficina y no volver nunca más. Unas vacaciones de dos semanas no están mal, pero es mucho mejor la idea de viajar sin fechas en mente, rodeado de vistas maravillosas, sin correos que responder y sin comer ensaladas en tu escritorio.