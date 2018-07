Tenía 30 años cuando dejé de elaborar metanfetamina, pero me hice adicto a ella. Lo mismo que con la cocaína, pero más cabrón, en todo el día sólo pensaba en fumar, desde que me despertaba hasta que podía dormir. Cuando estaba muy prendido del cristal, los jefes para los que trabajaba me perdieron la confianza porque comencé a robar casas y asaltar camiones que repartían Coca Cola y cerveza. Estaba tan prendido del cristal y desesperado por conseguir dinero, que un dealer me dijo que me daría dos gramos diarios si robaba cosas para él. Acepté y me dio una lista que no tardaba más de dos días en surtirle: leche en polvo, pañales, estéreos de auto, bicicletas y televisiones, hasta una báscula con la que pesan las verduras me robé. Por esa báscula me dio un pedazo (varios gramos) de cristal.