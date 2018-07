México no jugó un mal Mundial ni de cerca. Venció al campeón del mundo con 30 minutos deslumbrantes. Venció a una Corea del Sur con autoridad, selección que luego mató a Alemania. El paréntesis está en el terrible juego contra Suecia, un día para borrar del cassette. Ahora: Brasil. Esta verdamarelha de Tite es la unión perfecta entre el jogo bonito al que nos tiene malacostumbrados cada selección con la Ordem e Progresso en el pectoral izquierdo, y la rigidez táctica y defensiva made in Dunga circa 1994. Llevan 25 partidos dirigidos por Tite y han ganado 20, empatado 4 y perdido solo 1. Con 54 goles anotados y 6 en contra. Solo un gol suizo recibido en Rusia 2018 y han celebrado 8. Todo esto, sin brillar como Zico y compañía nos acostumbraron. La mejor postal para entender a esta Brasil es el 1-0 contra México. México jugó un buen primer tiempo, no dejó hacer mucho a Brasil y tuvo acercamientos serios a la portería sudamericana. Cinco minutos pasaron del segundo tiempo, taco de Neymar a William, éste prende la moto, y Neymar llega hambriento al segundo palo, tirándose (como bien lo sabe hacer) sin portero y empujando la asistencia de William, que este lunes en el Samara Arena hizo olvidar a todo fan del Chelsea su regular temporada y pareció más bien un scooter. México apretó lo más que pudo, pero en varias contras (no entiendo el por qué) cuando llegaban con jugador de más preferían patear al arco que dar el pase al hueco y probablemente abrazarse más tarde.