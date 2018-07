"Si logramos pegarle a los ingleses aquí, en la Madre Rusia, será nuestra victoria", me dice Artiom, un ultra del Zenit de San Petersburgo de no más de veinte años que después de un par de cervezas se hizo mi amigo. "Imagínate, ellos no sólo inventaron las reglas del futbol, también inventaron las peleas y si les ganamos todo el mundo sabrá que somos mejores", agrega después de empinar dos vasos de cerveza consecutivos, mientras vemos el partido Rusia-Egipto. No parece tener cuerpo de ultra. Según la prensa de distintas partes del mundo los ultras rusos no fuman, no toman alcohol y tienen entrenamientos intentos para estar en forma.