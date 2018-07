Siento que nunca he tenido los privilegios de tener un cuerpo de hombre heteroformado o de "machito". Siempre me he expresado como he querido. No me siento ni hombre ni mujer. Tengo este cuerpo, esta carne que está habitado por un espíritu o una energía y este cuerpo responde a unas necesidades. Así lo he hecho toda mi vida. Siempre he sido el marginado y hasta en los lugares que creo que encajo más, realmente no encajo del todo. Cuando era niño lloré mucho porque sentí que no tenía nadie a mi lado, mi aspecto era muy femenino, era delgado y tenía el pelo largo. Una vez me corté el pelo y llegué a mi casa llorando porque en la calle me dijeron como: '¿qué es eso? ¿un niño o una niña?'. Me sentí mal por esa maricada, pero después hice la reflexión y dije: ¿por qué lo hice si yo soy así?.