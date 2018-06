El mundial pasado vinimos desde Córdoba a Alta Gracia a ver el primer partido en la casa de mis viejos. Mientras agarrábamos las mochilas, el chupi y las cosas, alguno agarró un cuadro que había en el departamento. La pintura era un autorretrato de la mano de un amigo que en el clima mundialista pasó a llamarse automáticamente La Mano de Dios. La trajimos en el bondi junto a todo lo demás, nos fue bien en el debut y así fue que empezamos a llevarla a todos los partidos, sea caminando por la calle o en el bondi, donde sea la mano con nosotros a todos lados. Ese domingo de la final vinimos a Alta Gracia, la sede también se había vuelto cábala. Nos juntamos temprano en el departamento de mí amigo, compramos las cosas y salimos corriendo a la parada del colectivo porque se nos hacía tarde. Por esas cosas que no se pueden explicar, una vez que el bondi avanzó y ya agarrábamos la ruta, alguno se dió cuenta de lo que no hubiésemos querido nunca: nos habíamos dejado La Mano de Dios en el departamento. Entre bajarnos y volver a buscarla, entre convencernos de que eran giladas y no pasaba nada, la verdad es que al menos yo sentí que nos habíamos mandado una cagada. Que la parte ínfima que nos correspondía hacer a nosotros para ganar la copa, no lo estábamos haciendo. Nadie quería hablar de la mano. Incluso durante un rato nos olvidamos. Pero en un momento volvió el asunto del cuadro y estuvimos a punto de agarrar un auto e ir hasta Córdoba. Al final aprovechamos que teníamos pinturas y un bastidor e hicimos un cuadro nuevo: cada uno de los presentes dibujó con un color distinto su mano en la tela y con eso intentamos compensar nuestra falta. Lo demás, ya es conocido (Argentina perdió la final contra Alemania). No sé qué habrá hecho mí amigo con su cuadro, pero yo me acabo de enterar que mi vieja la semana pasada, antes que empezara el mundial, por las dudas quemó el cuadro de la mano trucha en la estufa.