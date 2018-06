Me dices que fue un proceso gradual, ¿en cuánto tiempo dejaste por entero los productos de origen animal?

La transición fue más o menos de un mes. Comencé con los lácteos porque era lo que de por sí no digería bien, luego ya seguí con todo lo demás. De hecho eso fue lo que me recomendó la persona con la que me asesoré: ir haciéndolo poco a poco, para que no me descompensara ni muriera de hambre.