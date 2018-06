Mi madre siempre ha hecho todo por amarme y cuidarme, y yo lo sé. Pero provengo de una familia extremadamente religiosa y conservadora —una casa llena de niños, y temor a Dios—. Siempre he vivido mi vida de maneras extremas e inusuales y eso la asusta. Quiere que esté a salvo. Hay muchas cosas que no le he contado porque cada vez que lo intento, me congelo. Me preocupaba que si le contaba todo, cuando vivía con ella, ella y mi padre me enviarían al campamento de conversión gay o me echarían de la casa y me quedaría en la calle, lo cual le ha sucedido a algunos de mis amigos. Me gusta pensar que ella me habría aceptado, pero no lo sé.