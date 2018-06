¿Cuál es la peor lesión que le has infligido a alguien?

No lo sé porque realmente no me preocupo por mis oponentes. No les envío una tarjeta después para verificar que estén bien. Una vez escuché que alguien a quien golpeé sufrió una fractura doble mandíbula, pero no puedo decir con certeza si esa es la peor lesión que he causado. Tan pronto como golpeo a alguien y se quedan allí, los dejo en paz. Nuestro código de conducta nos marca que tiene que terminar en ese momento.