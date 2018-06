Después de que mi relación terminara, diría que tenía mucho miedo a abrirme y permitirme volver a ser vulnerable. Aunque soy una persona muy sexual, tengo una filosofía personal sobre el sexo: no puedo tener relaciones sexuales con alguien con quien no tengo una conexión, incluso si se trata sólo una conexión platónica. ¡Ya no soy una jovencita! No tengo tiempo para tratar con personas que no quiero en mi vida.