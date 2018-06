Como una persona férreamente no creyente, me cuesta trabajo entender cómo y por qué alguien trataría de usar trucos mágicos para ganar un partido de cualquier deporte. Más aún cuando se trata de partidos que definen tu carrera, la economía de tu país o el amor a tu gente. ¿Cuál es la necesidad de invocar cosas que no podrías controlar para ganar el partido? Yo no sé, pero me suena a que los jugadores y entrenadores les gusta jugar con fuego –o con meados– cuando intentan obtener una ventaja a través de las fuerzas místicas que pueden (o no) regir el planeta.