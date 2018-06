Aunque me he vuelto bastante insensible ante las muertes de las celebridades (no soy una idiota, sólo trabajo en los medios), estaba bastante conmocionada cuando escuché sobre la muerte de Bourdain. Tal vez es porque produjo algo que me importaba, o porque su personalidad era increíble, pero la idea de que ya no exista físicamente es desconcertante. Aún tenía mucho para dar, al menos me imagino que así era, y es lastimoso que simplemente se haya desvanecido.