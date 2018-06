Aunque estos ataques a las carnicerías son raros, suceden. En agosto pasado, los propietarios de la carnicería The Local Butcher Shop en Berkeley, California, se vieron obligados a negociar con los activistas por los derechos de los animales que habían pasado cuatro meses organizando protestas semanales gráficas afuera de su local. (Según The Guardian, las protestas "a veces involucraban a manifestantes casi desnudos bañados en sangre falsa y envueltos en plástico, junto con grabaciones de cerdos chillando dentro de un matadero"). Para detener las protestas, los propietarios de la carnicería acordaron colgar un letrero de 40 x 40 cm en la ventana frontal que dice "ATENCIÓN: las vidas de los animales son su derecho. Matarlos es violento e injusto, sin importar cómo se haga". Esto no los hizo muy felices.