Manuel recuerda que su profesora de historia de la secundaria siempre decía que la historia es una espiral, mismos acontecimientos, diferentes personajes, diferentes fechas. Pero él no lo cree así, ya que trafican las personas y no las familias. "Yo no me puedo sacar la sangre y pedir otra", sentencia al mismo tiempo que sabe que aunque todavía no se ha ganado la confianza de muchas gentes, el va a ser la semilla del cambio. Mientras, se repite una y otra vez que él va a limpiar el nombre de su familia.