"Si los desarrollos actuales de armas autónomas por parte de las naciones con alta tecnología no se detienen, entonces la seguridad global podría desestabilizarse dramáticamente", me dice Noel Sharkey, profesor de inteligencia artificial y robots de la Universidad de Sheffield. "Una pelea accidental entre robots enemigos en una frontera o en aguas internacionales podría convertirse en una guerra que los humanos no podrían ni comprender ni prevenir. Un conflicto podría ser cuestión de unos minutos, tal vez nadie podría detenerlo, y tendría una devastación masiva".