Según The Sunday Times, la cadena decidió cambiar sus empaques después de que una encuesta de investigación de mercado reveló que el 37 por ciento de los millennials dijeron que "preferían no manipular carne cruda" al cocinar sus alimentos. "A los clientes, en particular los más jóvenes, les causa bastante repulsión tocar la carne cruda", dijo Katherine Hall, gerente de desarrollo de productos para carne, pescado y aves de corral en Sainsbury's. "Estas bolsas permiten que la gente, especialmente aquella que tiene poco tiempo, simplemente 'rasgue y vuelque' la carne directamente en la sartén sin tocarla".