Por otro lado, Andrés Terán, periodista, lo retuvieron 17 horas en julio del año pasado en el aeropuerto Benito Juárez por no demostrar que tenía los recursos económicos necesarios para estar en el país. "Les expliqué que teníamos familiares en México, con estatus legal y visas de trabajo, y a los agentes migratorios no les importó". Él no se pudo comunicar con su esposa, que estaba pendiente desde Venezuela de su llegada, y tampoco pudo hacer contactos con el consulado venezolano. Andrés, en septiembre de ese mismo año, logró entrar a México, pero esta vez amparado bajo la nacionalidad europea de su esposa. "La segunda vez, cuando vieron que llevaba un pasaporte europeo, amparado por mi matrimonio, casi que ni me vieron la cara, sólo sellaron y me dejaron entrar".