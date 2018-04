Como cocinero, el olfato es bastante problemático. Pasamos la mayor parte del tiempo pensando en combinaciones de sabor, pero no de olor. El olor ocurre en la cocina y el sabor existe en la mesa. Pero el sabor en realidad es inseparable del olor; de hecho ambas sensaciones ocurren al mismo tiempo cuando degustamos la comida. Me río de los cocineros que huelen una olla y piensan que pueden saber si el contenido está bien sazonado solo por cómo huele. No porque no deban oler lo que cocinan, sino porque el olor está desasociado del sabor. El olor no nos puede decir si una salsa necesita más sal o no. Es simplemente imposible.