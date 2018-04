Nunca he podido imaginar por qué alguien se pondría un chile muy picante en la boca. Sobre todo, porque los efectos secundarios pueden variar desde las alucinaciones al dolor extremo e incluso ataques al corazón, me parece tan malo como ver con gusto más de 14 segundos del show de Ricky Gervais. O asistir a la boda de tu ex solo, porque tu madre estaba ocupada y "no se permiten perros como invitados".