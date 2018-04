Eventualmente, fui sumando múltiples cargos, incluyendo tentativa de homicidio. Obtuve mi GED (examen de desarrollo de educación general) en prisión, y tomé algunas clases no acreditadas, pero fue la universidad lo que en realidad me abrió la mente. Nunca había aprendido sobre China u otras filosofías políticas o ideologías. Tomar clases me expuso a nuevas ideas. Me hizo darme cuenta de que no tenía que ser producto de mi entorno. Mi clase favorita, y la más difícil, se llamaba Entendiendo a la Comunidad. Era sobre organización en la comunidad. Aprendimos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y cómo involucrar al gobierno y a la comunidad. Me encantó, y me di cuenta de que ya lo estaba haciendo desde que llegué ahí dentro. Teníamos una comunidad informal, y yo era el líder.